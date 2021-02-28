التضامن: إجراء كشف التعاطي لـ300 ألف موظف بالجهاز الإدارى

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم الكشف على 300 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أن نسب التعاطى، لا تتعدى 2% مقارنة بـ8% مارس 2019.وتابع، أنه يتم إيقاف الموظف التعاطي عن العمل 3 أشهر، وتحويله للنيابة الإدارية، وفى حالة التكرار يكون هناك إجراءات رادعة جدا.وأكد أنه يتم الكشف يوميا على مستوى كل المحافظات بمعدل 2000 موظف متوسط يومى، موضحا أن هناك خطط متباينة، ويتم الكشف بشكل مفاجئ وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعى كجهة محايدة، غير منفذة.