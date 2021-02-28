52 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب بالوادي الجديد ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ 33 طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازية بتكلفة اجمالية 12.8 مليون جنيهًا، فضلًا عن توريد 313 وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالإضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالي أطوال 4500 متر الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم تدعيم القطاع بـ 6 مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيهًا بمبادرة "حياة كريمة" المرحلة الثانية.وأشار إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمي وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة، بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيهًا فضلًا عن إحلال وتجديد 6 آبار ارتوازية للمياه بتكلفة اجمالية 21.2 مليون جنيهًا.