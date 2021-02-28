تقرير أمريكي يشيد بالمجهودات الحكومية المصرية لتنظيم النسل

أشاد موقع المونيتور الأمريكي بالجهود المصرية الرامية لتنظيم النسل والحد من الزيادة السكنية، كما أشادت بدور الإفتاء المصرية في هذا الصدد.حيث أطلقت دار الإفتاء في مصر، في 17 فبراير، هاشتاج للترويج لطرق تحديد النسل وتنظيم الأسرة لإعطاء دفعة للجهود الحكومية للسيطرة على النمو السكاني السريع من خلال توفير غطاء ديني.وتقول هيئة الفتوى إن الهاشتاج، "تحديد النسل مسموح به"، يهدف إلى إظهار أن وسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل مسموح بها دينيًا بموجب التعاليم الدينية.وقالت دار الإفتاء في تدوينة على صفحتها على فيسبوك: "لا يوجد نص ديني يحظر تحديد النسل سواء لضرورة أو لتحسين". يعتقد معظم المصريين أن وسائل تحديد النسل محظورة دينيًا.وقال مفتي الديار المصرية شوقي علام: لطالما أكدت دار الإفتاء أن تحديد النسل مسموح به دينيًا، فضلًا عن وسائل منع الحمل الأخرى".وقال علام إن "الزيادة السكانية قضية كبرى تؤثر على الأمن الفكري والوطني وتتطلب حلا حاسما لتلافي الأزمات الاقتصادية الناجمة عنها"، "كذلك لأن هذه المسألة مرتبطة ببعض المفاهيم الخاطئة بأن تنظيم المواليد يتعارض مع الإرادة الإلهية"وتعد مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثالث أكبر دولة في إفريقيا، وفقًا لجهاز الإحصاء الرسمي، وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد سكان مصر نما بمقدار 2.3 مليون في عام 2020.في 16 فبراير، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن معدلات المواليد المرتفعة تهدر كل مكاسب التنمية الاقتصادية. وقال السيسي في تصريحات متلفزة خلال افتتاح عدد من مرافق الرعاية الصحية "الظروف المعيشية لا تتحسن والشعب المصري لن يلاحظ تحسنا كبيرا حتى يتم السيطرة على معدل النمو السكاني.ووصف الرئيس المصري الزيادة السكانية بأنها قضية أمن قومي تربط استقرار مصر بالسيطرة على الزيادة السكانية السريعة.وتابع السيسي أن حكومته لن تصدر تشريعات صارمة للحد من النمو السكاني، وأضاف: "نحن نعمل على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية وتقديم الخدمات المطلوبة لهذه المشكلة".في سبتمبر الماضي، أطلقت الحكومة المصرية حملة تنظيم الأسرة بعنوان "Two Is Enough"، في محاولة لتغيير التقاليد الثقافية المتجذرة في المحافظات عالية الخصوبة، حيث ينظر الناس إلى الأطفال على أنهم مصدر عمل حيوي ووثيقة تأمين لكبار السن.قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن معدل الخصوبة الحالي في مصر مستمر بمتوسط ​​3.4 طفل لكل امرأة. وقالت سعيد "نما عدد السكان بمعدل 194 ألف مولود شهريًا و6480 مولودًا في اليوم وولادة واحدة كل 13 ثانية، وإذا استمر هذا المعدل سيصل السكان إلى 130 مليون مواطن بحلول عام 2032".وقالت: إنه إذا استمر معدل الخصوبة الحالي حتى عام 2052، فإن عدد الطلاب في التعليم قبل الجامعي سيصل إلى 40.4 مليون من 23 مليون حاليًا، وهو ما يتطلب توفير 1.8 مليون معلم، 1.7 مليون فصل دراسي، أربعة أضعاف الإمكانات الحالية.وحذرت سعيد من أن "معدلات النمو السكاني المرتفعة تؤثر على نتائج جهود التنمية وتؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطن ونوعية الحياة".ووفقا للموقع الأمريكي فقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة COVID-19، مما أدى إلى انهيار قطاع السياحة، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، ومع ذلك، فإن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، مثل خفض أسعار الفائدة وتحفيز الأعمال التجارية، جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على احتواء التأثير السلبي لفيروس كورونا.وفقًا للبنك الدولي، ساعد الاستهلاك المحلي القوي في مصر على تحقيق التوازن.وتابع الموقع: في يناير، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8٪، من 2٪ في توقعاته في يونيو 2020. وفي المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب معايير الائتمان لمصر، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري هو من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5٪ خلال السنوات المالية 2020-22 و2022-23. سيستمر الاقتصاد في النمو بنسبة 5.6٪ في 2023-24 و5.8٪ في 2024-25.تعتقد هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الزيادة السكانية تصبح عبئًا على الاقتصاد في ظل غياب التعليم الجيد.وقالت الملاح لـ "المونيتور": "تصبح الزيادة السكانية نعمة عندما يصاحبها تعليم جيد وصحة جيدة وتوافر الموارد، لكن هذا ليس هو الحال في مصر حيث ترتفع نسبة الأمية في المناطق الريفية في البلاد".وقالت إن الاضطرابات السياسية في مصر في عامي 2011 و2013 وأزمة كوفيد -19 أضافت مزيدًا من الضغط على الاقتصاد المصري، مما يتطلب من الحكومة البحث عن حلول عاجلة للنمو السكاني. "على الرغم من أن مصر قد شرعت في مشاريع البنية التحتية والطرق الكبرى، إلا أن هذه المشاريع لم تحقق عائدات".وتعتقد ملاح أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون أداة مثالية لاستيعاب الزيادة السكانية الحالية في مصر. "حتى تؤتي ثمار حملة الحكومة لتحديد النسل، تحتاج السلطات إلى تشجيع الشركات الصغيرة للمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل للناس وإنعاش الاقتصاد".يعتقد طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المعتقدات الدينية تعيق نجاح أي جهود حكومية للحد من النمو السكاني في مصر.قال أبو حسين لـ "المونيتور: "دائمًا ما يقاوم الناس دعوات تحديد النسل في مصر، حيث يعتقد الكثير من المصريين أن هذه الدعوات تهدف إلى تغيير الثوابت الدينية".وقال أبو حسين إن الكثير من المصريين يميلون إلى إنجاب أطفال متعددين كأداة للحماية، وأضاف أن "عدم اتخاذ السلطات إجراءات فيما يتعلق بتقديم الخدمات أو تطبيق القانون يدفع العديد من الأسر إلى السعي لإنجاب المزيد من الأطفال كنوع من الحماية أثناء الأزمات".وتابع: "عندما يشعر الناس أن السلطات موجودة دائمًا لدعمهم وحمايتهم، سيشعرون تلقائيًا أن الحكومة هي الحامي لهم، كما هو الحال في أوروبا، وسوف يتعاملون بإيجابية".