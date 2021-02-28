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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحصيل أكثر من 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في يناير الماضي

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:04 ص
جمارك السويس
جمارك السويس
راندا التوني
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أفاد تقرير لمصلحة الجمارك أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة أحمد أبو الحسن، أفرجت عن مشمول ٧١٢٧ شهادة جمركية خلال شهر يناير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: قطع غيار السيارات، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغت ٧٣٢ مليونًا و٩٥٩ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٦٤٢ مليونًا و٣٥٣ ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٠٠ مليون و٦١ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول ٢٩٦٩ بیانًا جمركيًا، بقيمة بلغت ٣ مليارات و٧٥٨ مليونًا و٤٣١ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها سلع غذائية ومنتجات زراعية وغيرهما.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يناير الماضي، بنحو ٥ ملايين و٦٣٢ ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ٨ ملايين و٨٧٢ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يناير الماضي، بلغت ٢ مليار و٥٨٩ مليونًا و٨٧٨ ألف جنيه.

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