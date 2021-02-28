بالخطوات.. طريقة عمل الكباب التركي

المقادير:

طريقة التحضير

تعتبر المشويات بشكل عام من أشهى المأكولات التى تقبل عليها جميع أفراد الأسرة، خاصة أنها من الأكلات الخفيفة التى تناسب الريجيم ومرضى السكر والقلب، ولكن لكل مطبخ طريقته في عمل المشويات، ويعتبر الكباب من أشهر الأكلات التي يفضلها كل أفراد الأسرة.ونقدم طريقة عمل الكباب على الطريقة التركية إليكم الطريقة:لحم ضانيبصل مفرومثوم مفرومكزبرة "جافة"ملعقة صغيرة من الكمونملح وفلفل أسودملعقة من الشطةملعقتين من زيت الزيتون- أحضرى إناء كبيرا وضعى فيه اللحم مع البصل والثوم المفروم.- ضيفى الملح والكمون والشطة والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وزيت الزيتون على اللحم.- قلبى شرائح اللحم فى التتبيلة جيدًا، ثم ضعيها فى الثلاجة لمدة ساعة.- ضعى اللحم فى الأسياخ، ثم ضعيها على الشواية العادية أو الكهربائية حسب رغبتك ثم تقدم للأكل.