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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بالخطوات.. طريقة عمل الكباب التركي

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:18 ص
عمل الكباب التركي
عمل الكباب التركي
هويدا سعيد
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تعتبر المشويات بشكل عام من أشهى المأكولات التى تقبل عليها جميع أفراد الأسرة، خاصة أنها من الأكلات الخفيفة التى تناسب الريجيم ومرضى السكر والقلب، ولكن لكل مطبخ طريقته في عمل المشويات، ويعتبر الكباب من أشهر الأكلات التي يفضلها كل أفراد الأسرة.

ونقدم طريقة عمل الكباب على الطريقة التركية إليكم الطريقة:

المقادير:

لحم ضاني
بصل مفروم
ثوم مفروم
كزبرة "جافة"
ملعقة صغيرة من الكمون
ملح وفلفل أسود
ملعقة من الشطة
ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة التحضير
- أحضرى إناء كبيرا وضعى فيه اللحم مع البصل والثوم المفروم.
- ضيفى الملح والكمون والشطة والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وزيت الزيتون على اللحم.

- قلبى شرائح اللحم فى التتبيلة جيدًا، ثم ضعيها فى الثلاجة لمدة ساعة.

- ضعى اللحم فى الأسياخ، ثم ضعيها على الشواية العادية أو الكهربائية حسب رغبتك ثم تقدم للأكل.

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