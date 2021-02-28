«البيان» الإماراتية تنتقد مواصلة الحوثيين ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى مأرب

انتقدت صحيفة "البيان" الإماراتية مواصلة الحوثيين حربهم العبثية في مأرب بارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المناطق اليمنية وباتجاه المملكة العربية السعودية.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "السلام المفقود"- "أن فرص السلام تتضاءل يومًا بعد يوم، مع تجاهل واستغلال الحوثيين الأزمات المتلاحقة، حيث إنه في كل مرة تثبت الميليشيا أنها لا تعبأ بالسلام، ولا ترى في أي مبادرات سوى فرصة للمراوغة، فهذا تعبير واضح وصريح عن إفلاس أخلاقي يؤكد أنهم قتلة لا شركاء".وأضافت "لم يعد خافيًا على أحد أن الحوثيين استغلوا كلمة السلام كتغطية لتشتيت الانتباه عن تحرّكاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية، وانقلابهم المرفوض شعبيًا ودوليًا، وأثبتوا للمجتمع الدولي، أنهم مجموعة حرب تريد تحقيق أهداف إيران على حساب دماء الشعب اليمني وأمن واستقرار البلاد"، موضحة أن هدف هذه الميليشيا هو إطالة أمد الحرب، وتحويلها إلى حرب استنزاف، إذ إن لها تاريخًا كبيرًا في التنصل من الاتفاقات؛ ابتداء من الحروب الست، وانتهاء باتفاق ستوكهولم الذي لا تزال الميليشيا ترفض تنفيذه.وأوضحت الصحيفة "أن الحوثيين لم يثبتوا أي مؤشر إيجابي عن رغبتهم في تحقيق السلام، بل استمروا في التصعيد في إطار مخططهم؛ لضرب أي فرصة لتحقيق أي انفراج في الأزمة اليمنية، ولذلك فإن السلام لن يتحقق إلا بضغط دولي قوي على الميليشيا الحوثية، وإجبارها تحت وقع العقوبات على الانصياع للقرارات الدولية، فالسلام لا يُبنى على النوايا فقط، وإنما عبر الخطوات العملية".