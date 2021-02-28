من هاتف محافظ بورسعيد.. طالب لوزير التعليم: المدرسة وحشتني (فيديو)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني بمحافظة بورسعيد، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا وورقيا بالمدارس، بمادتي اللغة العربية والأحياء، وسط مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم من خطر الإصابة.وقد قام اللواء عادل الغضبان أثناء تفقده اللجان بمكالمة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق هاشم والذي تحدث إلى أحد طلاب المرحلة الابتدائية عبر "السبيكر" الخاص بتليفون المحافظ والذي أكد أنه يريد العودة إلى المدرسة قائلا "المدرسة وحشتني".ورد عليه وزير التعليم، قائلا "حاضر إن شاء الله ترجعوا المدرسة بس البسوا الكمامات وركزوا في الامتحان".وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية والتجهيزات لعقد الامتحانات، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، علاوة على تطهير دورات المياه لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير أجهزة حرارية باللجان الامتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول، مطالبة أولياء الأمور بعدم التواجد في محيط اللجان الامتحانية لمنع الزحام وللحد من انتشار فيروس كورونا.