جيش الاحتلال يعتقل شخصا حاول التسلل من لبنان لإسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعتقل شخصا حاول التسلل من لبنان إلى إسرائيل.وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع "تويتر"، أن قوات الجيش رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبها فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس، حيث هرعت القوات إلى المكان وألقت القبض عليه".وأضاف أنه تم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن.