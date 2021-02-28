نمو أبطأ لأنشطة المصانع بالصين في فبراير

نمت أنشطة المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، لتأتي دون توقعات السوق بعد تعطيلات وجيزة بسبب كوفيد-19 في وقت سابق من العام.أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الأحد، تراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع الصناعي إلى 50.6 من 51.3 في يناير، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.