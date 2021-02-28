946 ملون جنيه صافي أرباح «بايونيرز» القابضة المجمعة خلال 2020

‎ كشفت شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي عن تحقيق المجموعة لإيرادات خلال بلغت 7 مليارات جنيه؛ بينما حققت المجموعة صافي ربح قدره 1.08 مليار جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، كما بلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 946 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليار جنيه 2019 بانخفاض قدره 12%.وارتفعت أجمالي أصول المجموعة إلى 18.8 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في 2019.واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال عام 2020، حيث بلغ هامش مجمل الربح 29% مقابل 27% خلال 2019، بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية 15% مقابل 14% وتحقيق عائد يبلغ 0.97 جنيه للسهم خلال 2020.وقال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مجموعة "بايونيرز" تعد كيانًا استثماريًا كبيرًا على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تمتلك المجموعة أذرعًا استثمارية في ثلاث قطاعات رئيسية وهي القطاع العقاري، القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تضم هذه القطاعات مجموعة من الشركات الرائدة فى مجالاتها.وأضاف زكي، أنه رغم التحديات الكبيرة التى تسيطر على المناخ الاستثمارى نتيجة تداعيات فيروس كورونا، استطاعت "بايونيرز" أن تحافظ على معدلات ربحية جيدة في عام 2020 من خلال التوزيع الأمثل للاستثمارات الموجهة لكل قطاع استثماري، بفضل الخطة الاستثمارية الواضحة التى تحكم خطواتنا فى تنفيذ استثمارات المجموعة بما يتلائم مع المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.كما ساهم القطاع العقاري بأكثر من 50% من الإيرادات خلال عام 2020، حيث تعمل المجموعة باستمرار على تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات السوق العقارى المتزايدة، بالإضافة إلى التنويع الجغرافى لأعمال المقاولات والاستثمار العقارى والمشاركة فى مشاريع تنموية هامة في مختلف مناطق الجمهورية.وخلال عام 2020، وصل حجم أعمال المقاولات المنفذة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة إلى مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى هذا، نفذ قطاع المقاولات بالمجموعة أعمالًا للغير بمبلغ يصل إلى حوالي 2.5 مليار جنيه.بذكر أنه خلال عام 2020، نجحت الشركة في الانتهاء من إحدى أكبر مشاريعها السكنية وبدء التسليم لحوالي 4000 وحدة، كما تم بدء الإنشاءات في مشروع "ستون ستريت"، وهو مشروع تجاري وإداري ضخم يقع على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مرحلة جديدة من أحد مشاريع الشركة في البحر الاأحمر في نهاية عام 2020.وفيما يخص قطاع العقارات التجارية، أكد زكى على أن القطاع شهد تحديات كبيرة نتيجة تداعيات كورونا، ولكن في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بدأ هذا القطاع في التعافي ونأمل في استمرار هذا التعافي وعودة هذا القطاع إلى معدلات ما قبل الجائحة.وتابع: "بالنسبة للقطاع الصناعي، فهو يأتى على رأس أولويات المجموعة لما يتمتع به هذا القطاع من فرص استثمارية كبيرة، نستطيع اقتناصها وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعى فى السوق المصرى والعالمى، واستطعنا خلال السنوات الماضية أن نقتحم أسواق التصدير والحصول على حصة من الصادرات للكثير من دول العالم".وأشار إلى ضخ استثمارت في القطاع الصناعي بمبلغ يتعدي المائة مليون جنيه مصري لزيادة الطاقات الإنتاجية، ما يتواكب مع رؤيتنا لبدء تعافي السوق المحلي والعالمي خلال عام 2021، وزيادة معدلات الطلب من جانب المستهلك.ويأتي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كأحد الأذرع الاستثمارية التى تساهم فى تعظيم الايرادات الخاصة بالمجموعة، حيث سجل هذا القطاع صافي ارباح بحوالي 50 مليون جنيه مصري خلال عام 2020.وفيما يخص عملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، والتي سيتم من خلالها تقسيم الشركة القابضة "قاسمة" تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين "منقسمتين"، إحداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعي، وتعكف إدارة الشركة حاليا مع مستشاريها على تنفيذ كافة المتطلبات لإنجاز عملية التقسيم في أقرب وقت.