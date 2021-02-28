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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تُطلق الحملة القومية لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:39 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغيرهم من المقيمين، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام.

وتنطلق الحملة خلال الفترة بدءا من اليوم الأحد 28 فبراير الجاري، حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وأشارت إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

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