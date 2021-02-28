«موانئ دبي»: السفينة الإسرائيلية المنفجرة تخضع للتقييم

قال متحدث باسم شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الأحد، إن سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية وتعرضتلانفجار في خليج عمان ستخضع للتقييم في دبي التي من المقرر أن تصل إليها غدا.وتعرضت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل اسم "إم في هيليوس راي" للانفجار بين ليل الخميس وصباح الجمعة، وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة.وقال المتحدث باسم موانئ دبي العالمية "نحن على دراية بأن أضرارا لحقت بسفينة شحن قبالة ساحل عمان، من المقرر أن تصل إلى الأحواض الجافة (في دبي) في أول مارس حيث من الممكن إجراء تقييم".وتملك موانئ دبي العالمية الأحواض الجافة وتشغلها وفيها تتم عمليات إصلاح السفن وصيانتها.كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال أمس إن تقييما أوليا خلص إلى مسؤولية إيران عن الانفجار.ولم يصدر تعليق عن المسؤولين الإيرانيين.