صحيفة عمانية: حماية «الأرض» من التأثيرات المناخية يحتاج لتكاتف الجميع

دعت صحيفة «عمان» إلى تكاتف الجميع من أجل الإسهام في حماية كوكب الأرض من التأثيرات المناخية، وتقليل نسب انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، مؤكدة أن هذه الإسهامات تحتاج إلى بعض الإجراءات التي رآها البعض تضيف تكلفة خاصة عليهم فيما يتعلق باستخدام الأكياس البلاستيكية بأكياس أخرى صديقة للبيئة.ورأت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأحد، أن هذا الإسهام الطفيف يمكن أن يقوم بتغيير بعض السلوكيات من شأنها أن تسهم في حماية كوكبنا وحياتنا جميعا من تأثيرات التغيرات المناخية، منوهة بتأكيد الكثير من علماء البيئة على أن جائحة كورونا أقل أثرا على العالم وسكانه إذا ما قورنت «بجائحة المناخ» التي يستمر تأثيرها منذ عقود طويلة ولا حل لها في الأفق القريب على أقل تقدير وفي كل عام يزداد أثرها على الكوكب الصغير.وأوضحت أن التغير المناخي ينعكس على البيئة ويتسبب في بعض مناطق العالم بحالة من الجفاف الشديد وتغير في أنماط هطول الأمطار، وما يصاحب ذلك من انتشار لبعض الأمراض، مشيرة إلى أن الأنشطة البشرية تسهم في غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي، وهو المتسبب الرئيسي بارتفاع درجات الحرارة في العالم وبالتالي التأثير القوي على المناخ وذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر وما يرافق ذلك من فيضانات، كما يؤثر ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون على المحاصيل الزراعية وعلى نمو الفطريات والحشائش الضارة وهذا بدوره يؤثر على الامتداد الغذائي وأمنه في العالم أجمع.