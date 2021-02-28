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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: توفير الاعتمادات لتأهيل 1548 كيلومتر من الترع

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:34 ص
عبد العاطي
عبد العاطي
وائل القمحاوى
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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، أنه يجري العمل في تنفيذ 4185 كيلومتر أخرى، كما تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1548 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 6823 كيلومتر حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.

وأكد الوزير على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن  مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه، وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

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