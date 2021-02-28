تداول «إجابات عربي تانية ثانوي» على «تليجرام» (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي صورًا لإجابات الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.الطلاب يؤدون اليوم الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم.