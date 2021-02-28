75 مليون جنيه لرصف طريق «بهي الدين» بسيوة في مطروح

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، على الدفع بمزيد من الجهود والأعمال والتدفقات المالية اللازمة للانتهاء من أعمال رصف طريق قرية بهي الدين غرب واحة السحر والجمال "سيوة".وأوضح أبوعمر، في بيان، أن رصف طريق "بهي الدين" يتكلف 75 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه منتظر الانتهاء من الأعمال خلال شهر مايو 2031، مؤكدا على أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف نخبه متميزة من مهندسين الجهاز ومنطقة تنفيذ سيوة.