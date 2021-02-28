5833 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأحد، تسجيل 5 آلاف و833 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و347 ألفا و849 حالة.وكتب ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية "سجلت أوكرانيا اليوم 5833 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 795 طفلا، و146 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3218 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مشيرا إلى تسجيل 89 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 1702 شخص.تجدر الإشارة إلى أن مدينة إيفانو فرانكيفسك سجلت أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها العاصمة كييف.