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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقابة الصحفيين في تونس تُهاجم «النهضة»: تحاول تركيع الإعلاميين بالترهيب

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:23 ص
نقابة الصحفيين في
نقابة الصحفيين في تونس
منار أحمد
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أدانت النقابة الوطنية للصحفيين في تونس، اليوم الأحد، التصرفات والاعتداءات التي طالت عددًا من الصحفيين والإعلاميين خلال المسيرة التي دعت لها حركة النهضة في تونس أمس السبت.

وأكدت النقابة في بيان رسمي - نقلته قناة «العربية» - أن «صمت قيادات النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعيًا منها لمحاولة تركيع الإعلام، من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي».

كما أعلنت أنها قررت «ملاحقة المعتدين وعلى رأسهم لجنة تنظيم مسيرة النهضة التي مارست مهام الميليشيات، وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي».

أتى ذلك، بعد أن تجمع أنصار النهضة وسط العاصمة تونس، أمس، بعد تعبئة وتحشيد منذ أكثر من أسبوع، لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس قيس سعيد ودعوات حل البرلمان، وسط مخاوف من انزلاقها نحو الفوضى والعنف.

ووسط انتشار أمني مكثّف، احتشد متظاهرو النهضة الذين توافدوا من عدة محافظات عبر حافلات وشاحنات وفرّها حزبهم، في ساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، ثم تحركوا نحو شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مؤيدة للحركة.

فيما تزامنت تلك المظاهرات مع مسيرات لحزب العمال تنديدًا بما سموه عبث المنظومة الحاكمة بمصالح البلاد وشعبها.

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