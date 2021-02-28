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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي ينادي بانتخابات مبكرة لإنقاذ تركيا من قبضة أردوغان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:16 ص
غورسيل تكين
غورسيل تكين
أمينة ذكى
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طالب النائب التركي المعارض غورسيل تكين بضرورة تحول تركيا من "نظام الرجل الواحد" إلى النظام البرلماني والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة.

وقال في تصريحات لـ "العربية. نت"، إن بلاده باتت بحاجة ماسة وعاجلة للانتخابات المبكرة.

وأضاف أن من بين الأسباب التي تدفع بضرورة الانتخابات المبكرة، الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعصف بتركيا منذ عام 2018، فضلا عن مشاكل وتوترات كبيرة في السياسة الداخلية ومشاكل حقيقية في تطبيق قواعد الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بحرية الصحافة والإعلام، كما أنه في السياسة الخارجية أيضًا هناك مشاكل عديدة، مع دول الشرق الأوسط وأوروبا ومع جميع بلدان العالم.

وشدد على أن ما يجب فعله لتجاوز هذه المشاكل هو التوجه للإرادة الشعبية، من أجل انتخاب طاقم وفريق سياسي جديد لإدارة تركيا، وفي حال لم يتم ذلك، فإن الأزمات ستتعمق في المرحلة القادمة.

وحول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة حزبه في صياغة دستور جديد لتركيا، أكد تكين أن هنالك مطالب ونقاشات حول تعديل الدستور حاليًا، إلا أنها لن تحصل على موافقة البرلمان لأن تعديل الدستور بحاجة إلى موافقة 400 نائب وهو أمر مستحيل.

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