توجيهات أمنية لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار العراقية

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأحد، بصدور توجيهات جديدة لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.وقال المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن رئيس جهاز الأمن الفريق الركن عبد الغني الأسدي أمر بسحب قوات الشغب من الشارع وإستبدالها بقوات من الجيش والشرطة"، موضحا أن هذا الإجراء يهدف لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.وتشهد محافظة ذي قار تظاهرات عدة أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين وقوات الأمن وأدت إلى مغادرة المحافظ ناظم الوائلي منصبه، وتكليف رئيس جهاز الأمن العراقي لإدارة شؤون المحافظة لحين تعيين محافظ جديد.