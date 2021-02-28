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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق عملية أمنية للقضاء على فلول «داعش» فى ديالى

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:26 ص
داعش
داعش
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، عن أن القوات الأمنية باشرت بتنفيذ عملية أمنية مشتركة في أطراف مدينة خانقين بمحافظة ديالي؛ للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "قيادة عمليات ديالي باشرت بتنفيذ عملية أمنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالي للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش".

وأشارت إلى أن العملية، التي ستستمر عدة أيام، تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق "زور الإصلاح" في قضاء خانقين، موضحة أن القوات الأمنية تستمر في عملياتها لمطاردة عناصر "داعش" الإرهابي.

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