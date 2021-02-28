محافظ الغربية: التنسيق مع النواب لإدراج القرى ضمن «حياة كريمة»

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ومدينة المحلة الكبرى، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح الحكومية.بدأ محافظ الغربية الاجتماع، بالترحيب بالنواب، مؤكدًا على استمرار عقد الاجتماعات الأسبوعية بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين من أجل حل جميع المشكلات التي تهم المواطن بمحافظة الغربية، واستعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات المديريات، والبالغ عددها ٨٣٠ مشروعًا، بإجمالي ٢٤ مليارًا و٨٩٦ مليون جنيه في قطاعات (الصحة، التربية والتعليم، الطرق، الري، الإسكان، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين،الطب البيطري، قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري والاتصالات).واختتم المحافظ الاجتماع بتأكيده على استمرار هذه اللقاءات التي يجتمع فيها التنفيذيين والنيابيين، من أجل إزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تهم المواطن بمحافظة الغربية، مطالبًا جميع المديريات بالتنسيق مع النواب لوضع دراسة مستقبلية لمتطلبات القرى في الخمس سنوات المقبلة، حتى يتم إدراجها في المراحل القادمة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،