استكمال محاكمة المتهمين بـ«التخابر مع داعش في ليبيا»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب في محكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعى «محمد رجب عبدالواحد حسن» و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع ليبيا».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر مع تنظيم «داعش» الإرهابي وكتائب «قوة الردع» التابعة لها في دولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.