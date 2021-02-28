بدء امتحان «العربى والجبر وحساب المثلثات» لـ«تانية ثانوى»

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادتي اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.يؤدي الطلاب في الفترة الأولى اللغة العربية وبالفترة الثانية الجبر وحساب المثلثات.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.