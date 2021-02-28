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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قوى عاملة الغربية: التفتيش على 990 منشآت خلال يناير

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:56 ص
التفتيش
التفتيش
دعاء جابر
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قال فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال يناير الماضي في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 990 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 597 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 209 محاضر.

كما تم تلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقى أثنين ما زالت تحت البحث، فضلًا عن بحث 9 شكاوى أخرى قدمت ورقيًا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بمبلغ 8000 جنيه، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1889 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالى 944 ألفًا و500 جنيه.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 411 منشأة وإعادة التفتيش على 568 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 75 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 547 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

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