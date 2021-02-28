«القوى العاملة»: تعيين 1538 شابا في الغربية

عيّنت مديرية القوى العاملة في الغربية 1538 شابًا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من بينهم 44 من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4022 شابًا كما تم توفير 325 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.واستخرجت المديرية 1246 ترخيص مزاولة الحرفة وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين كما قامت بتخريج 25 متدرجا في مجال التدرج المهني وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.