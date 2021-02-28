بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع «الضفائر الكهربية» ببورسعيد

تبدأ مديرية القوى العاملة ببورسعيد، اليوم الأحد، وحتى استيفاء العدد المطلوب من الراغبين في التدريب مجانا من الذكور والإناث على تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة شركة "إس إي ويرانج سوميتومو إيجيبت اليابانية" لصناعة الضفائر.ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة والشركة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجتها.وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن التدريب علي صناعة الضفائر يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مؤخرا بين الوزارة والشركة اليابانية لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية.ومن جهته، أشار السيد السنجابي، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، إلى أن التدريب سوف يبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتيى 35 سنة، وحاصل علي مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام في أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميا، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلى مركز التدريب المهني بالمديرية القوى العاملة ومعه صور من المؤهل الدراسي، البطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصية، وشهادة قيد "كعب العمل".ولفت إلى أن العدد المطلوب في كل دورة 20 فردا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب غادة طنطاوي بمركز التدريب المهني الدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.