رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرات فى الأرجنتين احتجاجا على التمييز في إعطاء لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:04 ص
الأرجنتين
الأرجنتين
وكالات
طباعة
تظاهر آلاف المواطنين في مدن عدة في الأرجنتين احتجاجا على التمييز في توزيع اللقاحات وإعطائها لشخصيات مهمة في فضيحة أدت إلى استقالة وزير الصحة السابق خينيس جونزاليس جارسي.

وتجمع المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام زرقاء وبيضاء خارج مقر الحكومة في بلازا دي مايو في بوينس ايرس، وفي مدن أخرى.

وحملوا لافتات كتب عليها "أعطوني لقاحي" و"ارحلوا جميعكم" و"توقفوا عن إهدار أموالنا".

واستقال جارسي الجمعة الماضي بعدما تبين أن هذا الطبيب البالغ من العمر 75 عاما قد ساعد أصدقاء له في الحصول على التطعيم قبل دورهم.

وكشفت الفضيحة بعدما أعلن الصحفي هوراسيو فيربتسكي (71 عاما) للإذاعة عن أنه بفضل صداقته الطويلة مع وزير الصحة، تمكن من الحصول على لقاح في مكتبه قبل بقية السكان.

وأصدرت الحكومة الإثنين، قائمة تشمل سبعين شخصا تلقوا اللقاح خارج الحملة الرسمية التي أطلقتها نهاية ديسمبر، من بينهم وزير الاقتصاد والرئيس السابق إدواردو دوهالدي (38 عاما) وزوجته وأطفالهما.

وقالت ايريني مارسيت التي شاركت في الاحتجاج في بلازا دي مايو لوكالة فرانس برس: "بدأوا إعطاء اللقاحات لأصدقاء المسئولين. إنهم يسرقون حياة شخص آخر".

وعلى الشبكات أمام كاسا روسادا، المقر الرسمي للرئيس الأرجنتيني في بوينس ايرس، علق متظاهرون أكياسا سوداء ضخمة مخصصة للجثث كتب عليها أسماء قادة موالين للحكومة تم تطعيمهم.

ودان الرئيس ألبرتو فرنانديز هذه الأعمال. وكتب على تويتر: "هذا العمل المؤسف لا يكشف سوى كيف يرى العديد من المعارضين الجمهورية. دعونا لا نلتزم الصمت في وجه عمل على هذه الدرجة من الهمجية".

وسجلت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة أكثر من مليوني إصابة من بينها 52 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا. وتم تلقيح مليون شخص حتى الآن، وفقا للحكومة.

وتلقت الأرجنتين 1،22 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي وحوالى 580 ألف جرعة من "كوفيشيلد" الصيني و904 آلاف جرعة من "سينوفارم" الصيني أيضا.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

مصرع وإصابة 13 في انفجار بمجمع للألياف الكيماوية بالصين

خبير مناعة يحث ألمانيا على الموافقة لاستخدام أسترازينيكا لكبار السن

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما