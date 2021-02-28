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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: زيادة إمدادات لقاح كورونا في أبريل

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:48 ص
كورونا
كورونا
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رجح تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم ضد "كورونا" في اليابان اليوم الأحد، زيادة في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في أبريل القادم، خاصة عندما تبدأ الحكومة اليابانية في تطعيم كبار السن.

وقال كونو - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "أعتقد أنه يمكننا إضافة القليل إلى الشحنة المقررة لشهر أبريل".. مضيفا أن الحكومة اليابانية تجري مفاوضات بشأن هذه المسألة مع شركة "فايزر" الأمريكية.

ويتوقع كونو أن يكون لدى الحكومة ما يكفي من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، حتى يتمكن كبار السن من تلقي الجرعات الثانية في مايو ويونيو القادمين.

يذكر أن الحكومة اليابانية تخطط لبدء تطعيم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، وهم حوالي 36 مليون شخص، في 12 أبريل المقبل، ومن المقرر انطلاق حملة تطعيم كبار السن في اليابان على نطاق صغير؛ للعمل على حل أي مشكلات فنية أو آخرى تتعلق بعملية التوزيع، وذلك قبل تكثيف التطعيمات على مستوى البلاد اعتبارًا من 26 أبريل القادم.

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