70 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الأحد، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إن من بين الحالات الجديدة 62 حالة عدوى محلية وثمان حالات لأشخاص قادمين من الخارج.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 25 ألفا و951 حالة.ولم تسجل تايلاند حالات وفاة جديدة بالفيروس، لتبقى حصيلة الوفيات بالفيروس عند 83 حالة.