329 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه لليوم الـ22 على التوالي يتم تسجيل حصيلة إصابات أقل من 500 حالة، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 111 ألفا و676 حالة.