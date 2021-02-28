التسجيل يبدأ اليوم.. 6 فئات ممنوعة من التطعيم ضد كورونا

1- الأطفال من هم أقل من 18 أو 16 سنة.



2- "المصابون بالحساسية"



3- الحوامل والمرضعات



4- المسافرون الدوليون الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية



5- المصابون بنقص المناعة



6- المصابون الحاليون أو المتعافون



◄ كيف يتم التسجيل لحجز لقاح كورونا:



أعلنت وزارة عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من اليوم الأحد، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث تم تجهيز 40 مركزا لتقديم لقاحات كورونا إلى الفئات المستحقة للتطعيم.لا يوصى بتطعيم جميع الأطفال، حيث أن الدراسات الإكلينيكية لم تستكمل ولم تحدد أمان التطعيم لهذه الفئات.لن يتلقى هؤلاء الأشخاص، الذين سبق أن ظهرت لديهم حساسية لأي مكون من مكونات اللقاحات، التطعيم ضد كورونا.لا يوصى بتطعيمهن في هذه المرحلة، تجنبا لمخاطر الأثار الجانبية على الجنين.لا تدعم الصحة العالمية، مطالبة المسافرين بتقديم إثبات على تلقي التطعيم ضد كورونا كشرط للسماح لهم بمغادرة أو دخول بلد ما أو السفر على الصعيد الدولي.أكدت الصحة العالمية ضرورة إجراء المزيد من الدراسات بشأن آثار اللقاح على المصابين بنقص المناعة، رغم أنهم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا، لكن المنظمة أكدت أن التجارب السريرية لم تتح سوى بيانات محدودة وقليلة بشأن أمان اللقاحات على هذه الفئة.لا يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بكورونا، أو الذين سبق أن أصيبوا في الماضي، بسبب محدودية إمدادات اللقاح، وعدم وجود خطورة على حياتهم، ويمكن تأجيل تطعيمهم لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بفيروس كورونا.- الموقع الإلكترونى سيحول الحالات إلى المراكز القريبة لكل شخص بحسب موقعه الجغرافى.- تخصيص الخط الساخن" 105" " و"15335" ورقم الواتساب "01553105105" للاستفسارات.- سيتم صرفه اللقاح مجانًا للأطقم الطبية وغير القادرين من المواطنين.- خصصت وزارة الصحة رابطًا عبر موقع الوزارة لتسجيل طلبات حجز لقاح كورونا.- سيتم صرف اللقاح لجميع المقيمين في مصر سواء مصري أو أجنبي.