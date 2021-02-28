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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التسجيل يبدأ اليوم.. 6 فئات ممنوعة من التطعيم ضد كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:15 ص
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
هويدا سعيد
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أعلنت وزارة عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من اليوم الأحد، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث تم تجهيز 40 مركزا لتقديم لقاحات كورونا إلى الفئات المستحقة للتطعيم.

ونرصد في السطور التالية الفئات التي ممنوعة من تطعيم كورونا، وفقا لوزارة الصحة العالمية:

1- الأطفال من هم أقل من 18 أو 16 سنة.
لا يوصى بتطعيم جميع الأطفال، حيث أن الدراسات الإكلينيكية لم تستكمل ولم تحدد أمان التطعيم لهذه الفئات.

2- "المصابون بالحساسية"
لن يتلقى هؤلاء الأشخاص، الذين سبق أن ظهرت لديهم حساسية لأي مكون من مكونات اللقاحات، التطعيم ضد كورونا.

3- الحوامل والمرضعات
لا يوصى بتطعيمهن في هذه المرحلة، تجنبا لمخاطر الأثار الجانبية على الجنين.

4- المسافرون الدوليون الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية
لا تدعم الصحة العالمية، مطالبة المسافرين بتقديم إثبات على تلقي التطعيم ضد كورونا كشرط للسماح لهم بمغادرة أو دخول بلد ما أو السفر على الصعيد الدولي.

5- المصابون بنقص المناعة
أكدت الصحة العالمية ضرورة إجراء المزيد من الدراسات بشأن آثار اللقاح على المصابين بنقص المناعة، رغم أنهم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا، لكن المنظمة أكدت أن التجارب السريرية لم تتح سوى بيانات محدودة وقليلة بشأن أمان اللقاحات على هذه الفئة.

6- المصابون الحاليون أو المتعافون
لا يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بكورونا، أو الذين سبق أن أصيبوا في الماضي، بسبب محدودية إمدادات اللقاح، وعدم وجود خطورة على حياتهم، ويمكن تأجيل تطعيمهم لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بفيروس كورونا.


◄ كيف يتم التسجيل لحجز لقاح كورونا:

- الموقع الإلكترونى سيحول الحالات إلى المراكز القريبة لكل شخص بحسب موقعه الجغرافى.

- تخصيص الخط الساخن" 105" " و"15335" ورقم الواتساب "01553105105" للاستفسارات.

- سيتم صرفه اللقاح مجانًا للأطقم الطبية وغير القادرين من المواطنين.

- خصصت وزارة الصحة رابطًا عبر موقع الوزارة لتسجيل طلبات حجز لقاح كورونا.

- سيتم صرف اللقاح لجميع المقيمين في مصر سواء مصري أو أجنبي.

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