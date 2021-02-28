اليوم.. طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون «الامتحان المجمع»

◄ ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى:



يخوض طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الأحد ٢٨ فبراير، الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، حيث سيكون الامتحان في ورقة مجمعة بها كل المواد وسيكون زمن الإجابة ساعتين.وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وهي:• سيعقد امتحان واحد فقط (متعدد التخصصات) في الفترة من ٢٨ فبراير حتى ٤ مارس ٢٠٢١• سيكون زمن الامتحان ساعتان لكل صف ونوعية الأسئلة اختيار من متعدد - أربعة بدائل لكل سؤال.• تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تًعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.• يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان، شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.