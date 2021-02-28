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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاحيات الصحف تبرز تعزيز مصر لصورتها الذهنية الدولية بدبلوماسية المساعدات الطبية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:06 ص
الصحف
الصحف
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أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية" - في افتتاحيتيهما اليوم الثلاثاء - تعزيز مصر لصورتها الذهنية الدولية بدبلوماسية المساعدات الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة مع استئناف الدراسة أهم سبل مواجهة فيروس كورونا.

قالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد تحت عنوان " دبلوماسية الصحة" إن مصر تتبع، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أساليب مختلفة لتعزيز العلاقات الخارجية، وخاصة مع الدول الشقيقة أو الصديقة، وأبرزها ما اصطلح على تسميته "دبلوماسية الصحة" أو دبلوماسية المساعدات الطبية أو دبلوماسية الأوبئة، خاصة بعد تفشی کوفید -۱۹.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق، إلى أن مصر أرسلت، في ۲۰ فبراير الحالي، كميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية، على نحو يعكس هدفا رئيسيا لسياسة مصر الخارجية وهو تقديم يد العون للأشقاء في أوقات المحن والأزمات، الأمر الذي أكدته وزيرة الدفاع الوطني اللبنانية زينة عكر بعمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر ولبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات لم تكن هي الأولى من نوعها إلى لبنان، إذ أرسلت مصر ۳۱ طنا من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، في ۲۸ يناير الماضى لدعم القطاع الصحي في مواجهة تداعيات کوفيد-19.
كما أقامت مصر جسرا جويا بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضى، الأمر الذي يعكس التزام مصر بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني.
وأكدت الأهرام أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على التمسك بمبادئ وقيم الإنسانية، والتضامن بين الشعوب، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وإغاثة الشعوب المتضررة، وكانت مصر مانحة للمساعدات الطبية لدول متقدمة مثل الصين والولايات المتحدة وإيطاليا فضلا عن لبنان وفلسطين والعراق واليمن والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وزامبيا وكينيا ومالي.. مشيرة إلى أن ذلك كله يعزز من الصورة الذهنية الدولية لمصر ويدعم القوة الناعمة التي تمثلها دبلوماسية الصحة.


وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها بعنوان "إجراءات احترازية بالمدارس" إن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات.. أهم سبل مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "کوفيد- ۱۹" المستجد.
وأكدت الصحيفة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب الجميع سواء الطلاب أو العاملين أو المعلمين في المدارس والجامعات هو الضمانة الحقيقية التي يمكن أن تساعد في الحد من انتشار هذا الفيروس.. مشددة على أهمية اتباع كافة الوسائل والتعليمات اللازمة لحماية البلاد والعباد من هذا الوباء.. مع الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الفصول واللجان الامتحانية.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه سيتم توزيع الطلاب على فترات زمنية متلاحقة داخل اللجان الامتحانية والفصول الدراسية مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات وتوقيع العقوبات المشددة على المخالفين وتأكيدا على سلامة الطلاب يجرى عمل المسحات اللازمة لجميع الطلاب قبل تسكينهم بالمدن الجامعية ومتابعتهم باستمرار كإجراء احترازي.
ولفتت إلى أن تعقيم جميع المدرجات واللجان الامتحانية والفصول وقاعات المحاضرات بواسطة فرق مكافحة العدوى ورش المدارس والجامعات بالمواد المطهرة يعد من أهم الوسائل والاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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