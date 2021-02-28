7890 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد تسجيل 7890 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة.وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و442336 إصابة و70045 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.