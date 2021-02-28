1176 إصابة و33 وفاة بكورونا فى باكستان

سجلت باكستان 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 579 ألفا و973 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة، اكسبرس تريبيون، الباكستانية اليوم الأحد- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و860 حالة وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 545 ألفا و277 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 871 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 21 ألفا و836 شخصا.