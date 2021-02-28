رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير تركى: زيادة نسبة حالات الانتحار تحت حكم أردوغان 48 %

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:26 ص
حالات الانتحار
حالات الانتحار
هدير سند
طباعة
أشار تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى ارتفاع نسبة الانتحار في البلاد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

ووفق التقرير الذي استعرضته نائبة رئيس الحزب جمزة أقكوش إيلجازدي، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 48% بحالات الانتحار تحت حكم حزب العدالة والتنمية.

ونقل موقع صحيفة "زمان" التركية عن إيلجازدي قولها: "كل أسبوع يموت ما لا يقل عن 65 مواطنا في نظام حكم الرجل الواحد".

وأرجع التقرير حالات الانتحار في تركيا لأسباب اقتصادية بنسبة 38% للفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، إذ انتحر 232 شخصا سنة 2017 بسبب دوافع اقتصادية، ووصل الرقم سنة 2019 إلى 312.

كذلك بيّن التقرير أنه، في حين أنهى 2030 شخصا حياتهم لأسباب مختلفة في عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3406 في عام 2019.

ومن الأرقام التي أشار إليها التقرير، أنه بين عامي 2017 و2019، انتحر 9916 شخصا، بينما وصل الرقم إلى 53425 في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2019.

موضوعات متعلقة

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الجديد بعد التعديل

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

خبير مناعة يحث ألمانيا على الموافقة لاستخدام أسترازينيكا لكبار السن

باحثون يحددون جينات مرتبطة بمستويات الدهون بالجسم للحماية من خطر السمنة

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما