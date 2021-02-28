«الشباب» التركى: أردوغان يخطط لتعديلات دستورية

كشف جيم أوزان، مؤسس حزب الشباب التركى، أن الرئيس رجب طيب أردوغان لجأ إلى تغيير الدستور لأنه لا يمكن أن يكون مرشحًا رئاسيا مرة أخرى، بغير ذلك.وأوضح أوزان، والذي يعيش في الخارج منذ 11 عامًا، أنه تم انتخاب أردوغان مرتين، وبالتالي إذا لم يكن هناك تغيير دستوري، فلا يمكن أن يكون أردوغان مرشحًا مرة أخرى.وتابع أوزان: "وفقا للدستور الحالي لا يمكن انتخاب شخصا واحدا إلا مرتين، هل يقول الرئيس اليوم إنني أستطيع أن أكون مرشحًا بدون تغيير دستوري؟ لا يستطيع لأن الدستور واضح".وأشار أوزان إلى أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، أوضح أن مرشح التحالف الرئاسي في عام 2023 هو رجب طيب أردوغان، فهل بهجلي يتحدث دون أن يعرف الدستور؟ لا، يعرف بهجلي الدستور جيدًا ويعرف جيدًا ما تعنيه تلك المادة في الدستور من عدم انتخاب شخص واحد أكثر من مرتين.وتساءل أوزان قائلا: "كم مرة تم تغيير الدستور؟ أنا لا أتذكر، لقد تغير كثيرًا، تم تغييره آخر مرة في عام 2017. أردوغان كتب الدستور الذي تم تغييره في عام 2017، بعدها سوق هذا الدستور وأقنع به الأمة ودخل الدستور حيز التنفيذ، لماذا نغيره مرة أخرى الآن؟".