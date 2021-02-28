كوريا الجنوبية تسجل 356 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 89 ألفًا و676 إصابة.وأضاف أن البلاد شهدت 8 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1603 حالات وفاة.