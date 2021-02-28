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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تبدأ أول حملة تطعيم ضد كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:02 ص
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
وكالات
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أطلقت تايلاند أول حملة تطعيم ضد مرض كوفيد-19، اليوم الأحد، حيث سيكون الوزراء وأفراد الأطقم الصحية والطبية أول من يتلقون اللقاح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، حصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول على أول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني في معهد للأمراض المعدية بالقرب من بانكوك.

وحضر رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا الحدث لكنه لم يحصل على لقاح سينوفاك، حيث إنه يقع خارج المرحلة السنية التي يحصل أصحابها على اللقاح وتتراوح أعمارها بين 18 و59 عاما، ويبلغ برايوث من العمر 66 عاما.

وسوف تغطي المرحلة الأولى من اللقاح 13 من المقاطعات الأكثر عرضة للخطر، حسبما ذكرت وزارة الصحة، وسوف يحصل ما جملته 159 شخصا على اللقاح اليوم في ساموت ساخون أكثر المقاطعات تضررا بكوفيد-19.

يذكر أن تايلاند أعلنت تسجيل أكثر من 25 ألف حالة أصابة مؤكدة، أغلبها بين العمال المهاجرين في مقاطعة ساموت ساخون، بجانب 83 حالة وفاة.

وحصلت تايلاند على أول مئتي ألف جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، كما تم استيراد 117 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا على أن تصل في أوائل شهر مارس.

وسوف تخصص الحكومة ما جملته مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بجانب 61 مليون جرعة من أسترازينيكا هذا العام منتجة بواسطة شركة سيام بيوساينس المحلية.

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