كيف يستخدم «الإخوان» وسائل التواصل لتنفيذ مخططاتهم؟

قال مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن تطبيقات «التواصل الاجتماعي» باتت وسيلة «الإخوان» للعودة من جديد.ووفقا للمركز، تشكل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية أدوات رئيسية تستخدمها الجماعات المتطرفة والإرهابية في تنفيذ أجنداتها ومخططاتها سواءً في تجنيد الأتباع، أو في ترويج أفكارها وأيديولوجياتها لقطاع واسع من الناس وخاصة الشباب، أو عبر استخدامها كمنصات لعقد الاجتماعات واللقاءات بين عناصرها لتنسيق مواقفهم وخطط تحركاتهم.ووفقا لتريندز، تأتي على رأس هذه الجماعات جماعة «الإخوان»، التي تتواجد عناصرها بكثافة على هذه الوسائل والتطبيقات، وتعمل باستمرار على استغلالها ليس فقط لنشر فكرها الذي يحرّض على التطرف والإرهاب، وإنما أيضًا في التحريض ضد العديد من الدول، من أجل النيل من رموزها والتشكيك في مواقفها وإضعاف بنية الدول الوطنية فيها، تمهيدًا لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في الوصول للسلطة والإمساك بها.وووفقا للمركز فإن تطبيق «كلوب هاوس» أحدث وسائل الاخوان للتغلغل في عقول الشباب، وهو تطبيق يمكن مستخدميه من إجراء محادثات صوتية مباشرة في غرف مغلقة، وإقامة ما يشبه الغرف الحوارية بداخله، حيث تحاول الجماعة من خلالها استقطاب الشباب والتأثير فيهم، وتنفيذ أهدافها في نشر الأفكار الهدامة التي تحاول تقويض الأوطان وإسقاط رموزها الوطنية والسياسية تحت ذريعة حرية التعبير.وكشف المركز عن قيام الجماعة الأسبوع الماضي بعقد اجتماع، حيث حضره أعضاء ينتمون للجماعة من دول خليجية وعربية، هاربون في تركيا ودول أخرى، عبر إحدى غرف هذا التطبيق، وهو محاولة لإصرار الجماعة على التمسك باستراتيجيتها التخريبية وأفكارها الهدامة، ومحاولتها العودة من جديد للمشهد السياسي العربي والإقليمي عبر هذه التطبيقات والاجتماعات الافتراضية، بعد أن لفظتها شعوب المنطقة عقب اكتشاف حقيقة أهدافها ومخططاتها المشبوهة.وكشف المركز أن «كلوب هاوس»، لم يكن التطبيق الوحيد الذي تستغله الجماعة، ففي نوفمبر الماضي تحركت بعض الأوساط السياسية والأمنية في أوروبا لمطالبة شركتي «جوجل» و«آبل» بحذف تطبيق يسمى «يورو فتوى» من متجريهما، بعد اتضاح حقيقة أن التطبيق يروج لتطرف جماعة «الإخوان» في أوروبا.كما نظمت الجماعة، في ديسمبر من العام نفسه، مؤتمرًا عن بُعد تحت عنوان: «الإخوان المسلمين.. حقائق ومنطلقات» ضم قادتها عبر العالم، الذين حاولوا تحسين صورة الجماعة من خلال خطابات مستهلكة.ولمواجهة هذه المخاطر، قال المركز: لابد أولا من تطوير استجابات مناسبة لمنع التنظيمات المتطرفة والإرهابية من استخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهدافها الخبيثة وتوعية الرأي العام بخصوصها، وضرورة مطالبة شركات التكنولوجيا العالمية بالتصدي لمحاولات التوظيف السيئ لتطبيقاتها المختلفة من قبل الجماعات المتطرفة، والتي باتت تهدد السلم الاجتماعي في الكثير من المجتمعات.