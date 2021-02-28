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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: غالبية الأتراك يرون أن بلادهم تتجه للأسوأ من كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:33 ص
الأتراك
الأتراك
أمينة ذكى
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يعتقد أكثر 60 من بالمائة من الأتراك أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وفقًا لمسح جديد يبحث في المخاوف العالمية نشرته استطلاعات Ipsos، ونشره موقع أحوال تركية.

ووفقا للمسح، يرى المواطنون الأتراك البطالة والفقر أنهما مصدر قلق أكبر من فيروس كورونا، رغم أن غالبية البلدان التي شملها الاستطلاع، لا يزال فيروس كورونا هو مصدر القلق الأول.

وقال 65 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع في تركيا إنهم قلقون بشأن المسار الذي تسير فيه بلادهم، كما رأى 33 بالمائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع في تركيا أن كورونا يمثل أكبر مشكلة، وفي غضون ذلك، توصل المسح إلى أن الفقر والبطالة تصدرا قائمة المشاكل الكبرى في تركيا بنسبة 36%.

يأتي هذا فيما عانت تركيا بالفعل من أزمة العملة التي ضربت في عام 2018 وتضخم مزدوج الرقم عندما اجتاح جائحة فيروس كورونا البلاد في مارس، كما أن جزءا كبيرا من السكان مثقل بالديون وغير قادر على تحمل الضروريات في أعقاب الموجة الثانية من الوباء الذي ضرب تركيا قبل بضعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، لا تزال البطالة مرتفعة عند 12.9 في المائة، وفقًا للبيانات الرسمية، ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين 15 في المائة سنويًا.

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