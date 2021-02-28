خبير أمريكى: تركيا تتجه للهاوية بسبب تحالف أردوغان بين اليمين المتطرف والإخوان

حذر الدكتور أيكان إردمير رئيس برامج الدراسات التركية بمركز الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، من أن تركيا قد تتجه نحو وضع خطير بسبب الخلطة السامة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يؤسس تحالفات بين تيارات اليمين القومي المتشدد أو الذئاب الرمادية مع أيديولوجيا الإسلام السياسي وجماعة الاخوان.وقال أيكان إردمير: إن أردوغان لجأ إلى التحالف مع التيار القومي التركي المتشدد عقب خسائره في الانتخابات العام 2018، وهذا ساعد في اعتماد سياسات أكثر عدائية تجاه كل الشعوب غير التركية في المنطقة مثل الأكراد والعرب والأوروبيين، وذلك في حوار تلفزيوني له.ووفقا لاردمير فإن تنظيم "الذئاب الرمادية" الذي يعتبر من حلفاء أردوغان، يتبنى أيديولوجية متشدّدة تُعلي من شأن العرق التركي على باقي الأعراق، وهذا يفسر المشاكل والنزاعات الكثيرة التي تفجّرها السياسة الخارجية مع جميع جيران الدولة التركية.وقال إردمير: إن أردوغان يستفيد من تحالفه مع "الذئاب الرمادية" التي جرى حظرها في فرنسا وعدد من الدول الغربية لإخافة خصومه السياسيين، والذئاب الرمادية يعتبر تنظيم شبه مسلح تورط في العديد من أعمال العنف وقد جرى رصد هجمات نفذتها الذئاب الرمادية ضد معارضين وصحافيين.وأضاف أن من المفارقات الساخرة أن الذئاب الرمادية والقوميين الأتراك كانوا من أشد المنتقدين لأردوغان ويتهمونه بالفساد السياسي والمالي قبل أن يتحالفوا معه لأسباب تكتيكية بعد انتخابات عام 2018، مؤكدا أن هذا التحالف السياسي الهش سيتصدع قريبا عندما يعي الطرفان حجم اختلاف مصالحهما وتوجهاتهما وأولوياتهما.