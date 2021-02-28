باحث كندى يحذر من خطورة تغلغل «الإخوان» فى أمريكا

حذر طارق فتاح، وهو باحث بارز في "منتدى الشرق الأوسط" (ميدل إيست فورم)، من خطر اختراق جماعة "الإخوان" والجماعات المنبثقة منها، للأنظمة والكيانات السياسية والتعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن "جماعات الإسلام السياسي تمثل مصدر التهديد الرئيسي للحضارات الأوروبية".وأوضح "فتاح"، وهو كاتب وباحث باكستاني-كندي، ومؤسس "مؤتمر المسلمين الكنديين"، في ندوة ألقاها لـ"منتدى الشرق الأوسط" عبر الفيديو كونفرانس، أن جماعات الإسلام السياسي تسيطر على الكيانات والشخصيات السياسية بأمريكا بشكل واضح، قائلا: "لقد فرضوا سيطرتهم على كل سياسي في البلاد، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، فهم يذهبون إلى منازلهم، ولديهم صور لهم في غرف مختلفة".ونبه في كلمته للمشاركين في الندوة، إلى أن معظم التمويل الحكومي لمنظمات الجالية الإسلامية في أمريكا ينصب في نهاية المطاف على التنظيمات التابعة للإخوان، لذلك فهم تمكنوا من "خداع النظام الأمريكي".وحذر الباحث من أنه بجانب المؤسسات السياسية، لا تزال "الإخوان" تتغلغل في المؤسسات التعليمية في أمريكا، مستشهدا بـ"اتحاد الطلاب المسلمين" الذي يوجد في كل مدرسة ثانوية وكلية أمريكية تقريبًا.وأضاف "فتاح": "إذا لم تجتمع الدول الأوروبية على فكرة أن الإسلام السياسي أصبح يشكل تهديدًا وجوديًا لها، فإن أولئك الذين يخلطون بين الدين والتفوق السياسي سيستمرون في غسل أدمغة الأجيال المستقبلية من المسلمين في الغرب، باستخدام مزاعم الإسلاموفوبيا وإثارة قضايا الاستعمار والعرق.وصور الباحث البارز الصراع بين الجماعات الإسلامية المتطرفة والفكر الإسلامي المعتدل على أنه صراع بين أولئك الذين "يؤمنون بالحضارة الغربية" وأولئك الذين يدعون إلى "تآكل الديمقراطيات الليبرالية الغربية، والقضاء على حرية التعبير، واستعباد أي شخص لا يؤمن بأفكارهم التطرفية".وتابع أن الإسلام المعتدل يؤمن بالمبادئ والقيم الدستورية للحضارات الغربية كقيم تدعم "حقوق الإنسان العالمية الأساسية"، مؤكدا أن المسلمين المعتدلين يشاركون غير المسلمين في الإيمان بتلك القيم الإنسانية.ولفت إلى أنه على العكس من ذلك، فإن جماعات الإسلام السياسي تعتنق أيديولوجية سياسية تهدف إلى "سحق الغرب" والقضاء على هذه القيم الديمقراطية والمبادئ الإنسانية، مضيفا أن "ما يجعل الإسلام السياسي التهديد الأساسي للحضارة الغربية هو نموه بشكل عميق بين الأقليات المسلمة في الغرب، والتي يغذيها مهاجرون قادمون من دول غارقة في التطرف الذي تمارسه تلك الجماعات وعلى رأسها الإخوان، التي ترفض أيضا الاندماج مع الثقافات المضيفة لهم".على الجانب الآخر، يرى" فتاح" أنه إذا طُلب من الأمريكيين تسمية أو تحديد المشاكل طويلة الأمد التي تواجه بلادهم، "لا أعتقد أن مشكلة الإسلام السياسي ستظهر ضمن المشاكل العشرة الأولى في القائمة"، وأرجع السبب في ذلك إلى أن معظم الأمريكيين "غافلون" عن حقيقة وجود أو انتشار المنظمات التابعة للإخوان والجماعات المتطرفة فى بلادهم، والتي بدورها تسعى إلى غرس الأفكار التطرفية والمتشددة في نفوس وعقول الجيل الثاني من المسلمين (الذين لم يتقنوا اللهجة بعد)، بجانب سعيهم إلى تقويض حرية التعبير.وتابع أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، تم نسيانها بين الأمريكيين، رغم كونها إحدى أبرز الأزمات الرئيسية في الولايات المتحدة التي كشفت خطورة الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، َورغم حكم المحكمة الأمريكية في قضية تمويل الإرهاب بولاية تكساس الذي كشف عن التمويلات الخفية لأذرع الإخوان في أمريكا (مؤسسة الأرض المقدسة الخيرية للإغاثة والتنمية) وأزال النقاب عن حقيقة هيكل واستراتيجية الجماعة الإرهابية واستهدافها للغرب، ضمن التحقيقات الموسعة، التي أجرتها الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي.وفي نهاية حديثه، قال "فتاح" إن أحدث مثال على غفلة الأمريكيين إزاء خطورة إرهاب الإسلام السياسي، من الممكن أن يتجسد في رد الفعل على إطلاق سراح المتهم بقتل الصحفي اليهودي الأمريكي دانيال بيرل في عام 2002، قائلا: أن الخطوة أثارت غضبًا قليلًا بين المسلمين في الغرب، في حين "كان المرء يتوقع أن تنتفض مساجد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا بأكملها وتقول إن هذا غير مقبول، لكن هذا يحدث".