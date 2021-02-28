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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكى: الرحلة السياحية لمصر الأفضل على الإطلاق

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:51 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قالت "ديان نيوكمر" وكيلة السفر لإحدى شركات السفر العالمية، في مقال لها عبر موقع "ذا نيوز ستار" الأمريكي، إن الرحلة لمصر هي الرحلة السياحية الأفضل في العالم.

وتابعت نيوكمر، يذهب الكثير من الناس إلى مصر لمعرفة قرون من التاريخ، وتابعت: "لم يكن الدخول إلى مصر مصدر قلق على الإطلاق، وسردت نيوكمر تفاصيل رحلتها لمصر، حيث قالت إنها مكثت في فندق بالقرب من أهرامات الجيزة، مقابل أقل من 100 دولار أمريكي في الليلة، والتي تضمنت إفطارًا مصريا لذيذًا".

وتابعت: "بالإضافة إلى كل التاريخ الذي شهدته مصر، أعتقد أن طعامها يجب أن يكون سببًا وجيهًا للغاية لزيارتها، المطبخ المصري من أفضل المطابخ العالمية، حيث تتكون وجبة الإفطار المصرية عادة من الفول وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي لكل مصري كما يقدم البيض والجبن".

وعن مشاهدة الأهرامات وأبو الهول، قالت نيوكمر، إن مشاهدتهم في الواقع تختلف تماما عن مشاهدتهم على شاشة التلفزيون أو في كتيب السفر، يجب على الجميع ركوب الجمال! إنها فرصة لن تتكرر سوى مرة واحدة في العمر".

وحول المتحف المصري، قالت نيوكمر، "كنت أفضل أن أقضي يوما كاملا في المتحف المصري لاسيما وهو يضم أكثر من 100000 قطعة أثرية قديمة، بما في ذلك التوابيت والمجوهرات والفخار، فضلا عن الجناح الخاص بتوت عنخ آمون الذي يضم كنوزًا من قبر الملك توت، بما في ذلك قناع الجنازة الذهبي الخاص به".

ووصفت برج القاهرة بأنه "معلم جذب آخر يجب رؤيته، حيث يلوح هذا البرج القائم بذاته فوق جزيرة في منتصف نهر النيل، وهو على الأرجح أكثر المعالم الأثرية شهرة في القاهرة، يبلغ ارتفاعه 614 قدمًا، وهو أطول مبنى في مصر وشمال أفريقيا، كما أن رؤية القاهرة ونهر النيل يتألقان في الظلام من فوق البرج أمر جميلًا حقًا".

وأردفت عن قلعة القاهرة ومسجد محمد علي، "هما من المباني الأثرية المذهلة المصرية، حيث بُني هذا المسجد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أو نحو ذلك، وربما يكون أفضل مسجد في مصر ولا ينبغي تفويته".

كما أشادت أيضا بمحلات التسوق الكبيرة في مصر والمولات الضخمة، ودور السينما والمطاعم والتزلج على الجليد داخل بعض مراكز التسوق الكبيرة في مصر، وتابعت: "المصريون يمرحون ويقضون الليل في التواصل مع بعضهم البعض ويشربون القهوة ويتسامرون ليلا، يعرفون كيف يستمتعون بدون كحول".

وعن الأقصر قالت نيوكمر، "لابد من الاستعانة بمرشد سياحي حيث يمكنك التعرف عن قرب عن وادي الملكات والملوك، فضلا عن قبر الملك توت وموميائه المحاطة بزجاج شبكي، كنا قريبين جدًا لدرجة أنني تمكنت من عد جميع أصابع القدم العشرة".

وتابعت: أن ما يميز مصر أنها تجمع ما بين الحاضر والماضي، وهو الأمر الذي أعطى روحا مميزة لمصر، وعن المصريين قالت نيوكمر، إنهم محترمين ومتحمسين للمساعدة ولطفاء حقًا.



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