باحث كندى: الأخوان أكبر تهديد للحضارات والمجتمعات الغربية

قال طارق فتح الصحفي والمؤلف الباكستاني الكندي ومؤسس الكونجرس المسلم الكندي، أن جماعات الإسلام السياسي والإخوان أكبر تهديد للحضارات الغربية، وأكد أن أغلب الأمريكيون لايدركون مخاطر المنظمات الإسلامية، معتبرًا أن التمويلات الحكومية الغربية للمنظمات الإسلامية تذهب للإخوان في النهاية دون إدراك الحكومات الغربية.وقال فتح عبر ندوة عبر الإنترنت لمنتدى الشرق الأوسط، إن الإسلاموية أو الإسلام السياسي أيديولوجية سياسية تسعى إلى تطبيق قانون الله على الأرض" ولكن وفقًا لرؤية أصحابها، حيث ترى الايدولوجيات المتطرفة أنه "يجب سحق الغرب".وتابع: اليوم، أكبر قاعدة للإسلاموية في شبه القارة الهندية (باكستان والهند وبنغلاديش)، ولكن ما يجعل الإسلام السياسي "التهديد الأساسي للحضارة الغربية" هو نموه بين الأقليات المسلمة في الغرب والذين يرفضون الاندماج في الثقافة المضيفة.كما أكد فتح: أن الإسلاموية تشكل أيضًا تهديدًا رئيسيًا للحضارات الأخرى، وقال فتح إنه إذا طُلب من الأمريكيين تسمية المشاكل طويلة الأمد التي تواجه بلادهم، "لا أعتقد أن الإسلاموية ستظهر في المراكز العشرة الأولى"، لأن المجتمع الأمريكي غافل تماما عن مخاطر المنظمات الاسلامية المتطرفة، خاصة جماعة الاخوان المسلمين التي تستهدف الغرب، وبشكل عام فإن معظم الأمريكيين غافلون عن وجود المنظمات الإسلامية، ففي أمريكا، على سبيل المثال يوجد اتحاد الطلاب المسلمين، في كل مدرسة ثانوية وكلية أمريكية حضرية تقريبًا، حيث تغرس هذه المنظمات أيديولوجية االتطرف في نفوس الجيل الثاني من المسلمين ويسعون إلى تقويض حرية التعبير.وتابع: يتحمل المسلمون المعتدلون مسؤولية محاربة المتطرفون باسم الدين، لكن جهودهم يقوضها السياسيون الغربيون الذين يخشون تحدي الإسلاميين، الذين يخشون من أن يطلق عليهم أنهم يعانون من رهاب الإسلام، وتابع هؤلاء المتطرفون أمثال جماعة الإخوان يسيطرون على عقول أغلب السياسيين الأمريكيين، ففي منازلهم لديهم صور للديمقراطيين والجمهوريين،" وبالتالي، فإن معظم التمويل الحكومي لمنظمات الجالية الإسلامية "ينتهي به المطاف في أيدي التنظيمات الأمامية للإخوان المسلمين، معتبرا أنهم يمكنهم خداع النظام الأمريكي".وأضاف: إذا لم نتمكن في الغرب من الاجماع على أن التطرف الديني وجماعة الاخوان تشكل تهديدًا وجوديًا، فإنهم سيستمرون في "غسل دماغ... أجيال المستقبل" من المسلمين في الغرب.كما صوّر فتح الصراع بين المتطرفين والمسلمين المعتدلين بأنه صراع بين أولئك الذين "يؤمنون بالحضارة الغربية" وأولئك الملتزمين بـ "تآكل الديمقراطية الليبرالية الغربية، والقضاء على حرية التعبير، واستعباد أي شخص لا يؤمن بالإسلام ".