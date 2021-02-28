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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جبهة بوليساريو تتهم الأمم المتحدة بدعم موقف المغرب

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:49 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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اتّهمت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي عاودت حمل السلاح في نوفمبر، الأمم المتحدة بأنّها تدعم موقف المغرب، محمّلةً إيّاها مسؤوليّة المأزق السياسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" في خطاب ألقاه في مخيّمات تندوف للاجئين الصحراويّين في جنوب شرق الجزائر لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان "الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديموقراطيّة"، قال خاطري أدوه، المسؤول في بوليساريو، إنّ المغرب "لما كان تمكّن من فعل ما فعله، لولا دعم الأسرة الدوليّة ودعم الأمم المتحدة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة".

وبعد نحو 30 عامًا على وقف إطلاق النار، عادت التوتّرات إلى المنطقة في نوفمبر 2020 عندما نشر المغرب قوّاته في منطقة كركرات في أقصى جنوب الصحراء الغربيّة لطرد مجموعة ناشطين صحراويّين أغلقوا الطريق الوحيد المؤدّي إلى موريتانيا المجاورة.

وأعلنت بوليساريو بعد ذلك أنّها "في دفاع مشروع عن النفس" غير أنّه يبقى من الصعب جدًّا معرفة ما يدور على الأرض هناك من مصدر مستقلّ.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراويّة الرسميّة عن أدوه قوله إنّ "جبهة بوليساريو حاولت طوال 29 عامًا تجنّب الحرب من خلال تقديم تنازلات، لكنّها واجهت غيابًا تامًّا في التعاون، من الجانب المغربي ومن الأمم المتحدة".

وتوقّفت المفاوضات حول الصحراء الغربيّة التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها المغرب والجزائر وجبهة بوليساريو وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.

وقال زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي في خطاب ألقاه في مخيّم "أوسرد" للاجئين "نُطالب الأمم المتحدة بسرعة الوفاء بوعودها (المتمثلة) في تخليص الصحراء الغربية من الاستعمار وفقًا لميثاقها وقراراتها".

وانتقد الأمين العام لجبهة بوليساريو بعض أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك فرنسا الحليف الكبير للمغرب، والذين "شجّعوا المحتلّ المغربي على التحرّك باتّجاه التصعيد الحالي".

ودعا غالي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس "الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديموقراطيّة" المعلنة في 27 فبراير 1976، الرباط إلى "التعقّل"، معلنًا "مَدّ اليد" من أجل "سلام عادل".

وقال "ندعو إخواننا في المملكة المغربيّة إلى السير في طريق الحكمة ووضع حدّ لسياسات العدوان والتوسّع والاستعمار حتّى تعيش شعوبنا في سلام".

وعلى غرار كلّ ذكرى سنويّة، استعرضت جبهة بوليساريو قوّاتها المسلّحة خلال عرض عسكري في حضور القادة الصحراويّين.

وعَرضت طوابير من الجنود، من الرجال والنساء الذين وضعوا كمامات، أسلحتها، بينما سارت في المقدمة امرأة لفّت نفسها بالعلم الصحراوي.

لكن على عكس بعض السنوات السابقة، لم يتمّ استعراض أيّ أسلحة ثقيلة.

ويستمرّ النزاع منذ عقود بين المغرب وبوليساريو في شأن الصحراء الغربيّة التي تُصنّفها الأمم المتحدة "إقليمًا غير متمتّع بحكم ذاتي" في ظلّ غياب تسوية نهائيّة.

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