كولومبيا تمدد إغلاق حدودها النهرية والبرية حتى الأول من يونيو

قالت وكالة الهجرة الكولومبية، إنها ستبقي حدودها البرية والنهرية مغلقة لمدة ثلاثة أشهر حتى الأول من يونيو في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال خوان فرانسيسكو اسبينوزا المدير العام لوكالة الهجرة في بيان: "لا يمكن أن نقلل حذرنا...كوفيد لا يميز بين الجنسيات وعلينا اتباع توصيات الجهات الصحية للتغلب على هذه الجائحة معا".وكان من المتوقع إعادة فتح الحدود في الأول من مارس.وقالت الوكالة إنه على الرغم من استمرار إغلاق الحدود تشمل الاستثناءات من هذا الإجراء نقل البضائع وحالات الطوارئ الصحية وحالات الطوارئ الأخرى غير المتوقعة ولن تشمل هذا القواعد السفر جوا.