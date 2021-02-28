رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شخصية غير مرغوب فيها».. سفيرة الاتحاد الأوروبى تغادر فنزويلا يوم الثلاثاء

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:42 ص
إيزابيل بريلانتي
إيزابيل بريلانتي
وكالات
طباعة
تغادر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا إيزابيل بريلانتي، البلاد يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها "شخص غير مرغوب فيه"، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".

وكانت كراكاس قد أعلنت الأربعاء أنها قررت طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي البرتغالية إيزابيل بريلانتي، ردا على فرض التكتل عقوبات على 19 من كبار المسؤولين الرسميين.

وأمهلت كراكاس السفيرة الأوروبية 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكشف المصدر الدبلوماسي لفرانس برس أن السفيرة لن تغادر البلاد قبل يوم الثلاثاء "لأسباب لوجستية متعلقة بتوفر الرحلات الجوية" انطلاقا من كراكاس.

وتشغل بريلانتي منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس منذ العام 2017.

وسبق أن أعلن مادورو طردها في 29 يونيو 2020 ردا على فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين، وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن بانتهاء المهلة، عادت الحكومة الفنزويلية عن قرارها مطالبة الاتحاد الأوروبي باتّخاذ "خطوات" في المقابل.

وردا على طرد سفيرته في كراكاس، أعلن الاتحاد الأوروبي سفيرة فنزويلا لديه كلاوديا ساليرنو كالديرا "شخصا غير مرغوب فيه".

وبات العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها، 55 شخصا.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية خانقة وأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر، وهي أصبحت في العام 2017 أول دولة في أمريكا اللاتينية يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

ومنذ ثلاث سنوات تضاعف الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي فاز في العام 2018 بولاية رئاسية جديدة.

موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الجديد بعد التعديل

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

الهند.. الديك «رجا» يمثل أمام القضاء بتهمة قتل صاحبه بنصل حاد

صراع أغنياء العالم على البيتكوين: جيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب «جنون أسعار»

بعد غياب شهر.. الأهلى يعود للدورى أمام طلائع الجيش

أيام زمان

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

بث فيلم تسجيلى عن الفنان التشكيلى عبد الوهاب عبد المحسن.. غدًا