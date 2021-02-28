خامنئى: الغربيون يكذبون ويريدون أخذ مقومات القوة من إيران
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:21 ص
وكالاتطباعة
اعتبر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن "الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي لبلاده"، قائلا إنهم "يريدون أخذ مقومات القوة من إيران".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال خامنئي: "الغربيون يقولون إنهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم".
وأضاف: "إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعية. يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال خامنئي: "الغربيون يقولون إنهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم".
وأضاف: "إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعية. يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به".